Akıncı, Türkiye’yi birleştirdi!

Yanlış Okumadınız!

Türkiye’yi uzun yıllar sonra birbirine kenetleyen, tek yumruk yapan gücün adı Mustafa Akıncı’dır.

Hem de sağcısıyla solcusuyla, iktidarıyla muhalefeti ile hatta tüm medyasıyla birlikte.

Türkiye ne Suriye politikasında ne Libya’da ne ADB ile ilişkilerinde ne de FÖTÖ ile mücadelede maalesef böyle tek yürek olamadı.

Bunu başarmak ise KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya kısmet oldu.

Tebrik ederiz!...

Akıncı ne zaman konuştuysa Türkiye’de iktidarı muhalefeti birlik oldu. Sağcı solcu tüm köşe yazarları aynı ağızı kullanmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Barış Pınarı harekatı sırasında durduk yere ortalığı gererek başlattığı sürece İngiliz gazetesine verdiği demeçle tüy dikti.

Siyasilerde ilk ve en sert tepki MHP Lideri Devlet Bahçeli’den gelirken AK Parti ve CHP’de sözcüleri aracılığı ile Akıncı’yı kınadı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yüksek perdeden eleştirdi Akıncı’yı.

Erdoğan’da beklenenin aksine daha sağduyulu bir ölçüde eleştirdi bu kez… Belki de en doğrusunu yaptı. Yardımcısı Fuat Oktay’da sessiz kalamadı olan bitene.

Bakanlar, her partiden milletvekilleri, gazeteler hatta Sözcü’den Sabah’a Halk Tv’den A Haber’e her iki uçtan gazeteler, TV’ler ve köşe yazarları hep bir ağızdan Akıncı’ya cephe aldı.

Türkiye’nin en çok okunan yazarları Mustafa Akıncı’yı yazdı. Çoğu Akıncı’yı ‘Rumcu’ olmakla suçladı.

KKTC’de özellikle sol kesim Türkiye’de kendine de yakın gördüğü isimlerin bu sert eleştirileri karşısında adeta şaşkına döndü. Kimse bu kadarını beklemiyordu.

Hatta Türkiye’nin en tecrübeli Bakanlarından Mevlüt Çavuşoğlu, ateşkes ortamında yaşadığımız, Rum ile masaya oturup haklarımızı savunmasını beklediğimiz Cumhurbaşkanı Akıncı’yı terörizme destek vermek gibi ağır bir yerden suçlayacak kadar ileri gitti. Yerin dibine girdik desek yeridir…

Peki Akıncı bunu nasıl başardı ? Komple bir ülkenin bam teline nasıl bastı yada koskoca ülkeyi bu kadar kutuplaşmışken nasıl bir araya getirdi.

Bunu kendisine buradan soruyoruz…

Formülünüz ne sayın Akıncı?

Bunu siz mi başardınız yoksa gerçekten yanlış mı anlaşılıyorsunuz her seferinde. Bu kadar insan nasıl böyle doldu, kırıldı, sinirlendi hatta hakaretler edecek noktaya geldi.

Bu durum sizi rahatsız etmiyor mu? Mutlaka ediyordur ama en azından kendinizi Türkiye’de olsun sizinle aynı çizgide olan sol kesime bari anlatabilseydiniz.

Ciddi bir gayretinizi göremedik doğrusu…

Ha… “Herkes aynı şeyi düşünüyorsa, hiç kimse bir şey düşünmüyor demektir” diyor ABD'li gazeteci ve yazar Walter Lippmann.

Bu sözü de aklımızın bir köşesinde tutalım ancak…

Yine de şapkanızı önünüze koyup düşünme vakti geldi de geçiyor.

Her şey sandık değil!

Çok kritik Kapalı Maraş toplantılarını TV’den takip ettikten sonra neye yarar o Cumhurbaşkanlığı koltuğu…

DAÜ’de neler oluyor!

“Levent Bey Merhaba.

DAÜ Senatosunun 32 üyesi Senatonun olağanüstü toplanması için Rektörlüğe başvurmuştur.

Gündem: Üniversitenin durumunun değerlendirilmesi ve Rektörlük'tür. Toplantının 17 Şubat tarihinde yapılması istenmiş ancak rektör senatonun toplantı yapma ve karar almasını düzenleyen tüzüğe dayanarak toplantı tarihini 72 saat ertelemiştir.

Toplantı Perşembe günü saat 14:00'de yapılacaktır. Toplantının ertelenmesine YÖK denetlemesi neden gösterilirken aslında yapılmak istenen bu süre içerisinde Senato üyelerine baskı yapmaktır.

Nitekim gelen bilgilere göre, eski DAÜ-SEN yöneticileri -ki bunlar Necdet Osam'ı rektör olması için destekleyen ve kurulan sistemden nemalanan kişilerdir- hemen devreye girmiş Senato üyelerini aramaya başlamışlardır. Yapılan/yapılacak baskıları siz basın mensuplarının desteğiyle aşabiliriz diye düşünüyorum.

Konuyu haber yaparsanız bizleri memnun edersiniz.

Selamlar.

(DAÜ çalışanı)

MESAJ KUTUSU

Sayın Ahmet SERDAROĞLU, Kamu-İş’in bir yerel bankadaki faizdeki yüklü miktardaki parasını çekip bir özel bankaya yatırmanız mercek altına alındı. Bu arada son yapılan istihdamlar için de mukayyitlik çok yakında hesap sormaya gelecek, haberiniz olsun istedik!

...

Sayın Hasan TAÇOY, elektriğe zam yapılmayacak diye o kadar çok açıklama yaptınız ki vatandaşı ciddi bir korku sardı. Umarız sözünüzde durur da hayal kırıklığı yaşatmazsınız. Aksi çok da güzel olmaz değil mi!

...

Sayın Derviş EROĞLU, sağduyulu partililer seçim öncesinde daha fazla gecikilmeden akil insanların ön plana çıkması gerektiği görüşünde birleşiyorlar. Zira genel başkanlık yarışı da çok erken başladı ve tehlike sinyalleri veriliyor...

...

Sayın Ali PİLLİ, Türkiye Sağlık Bakanı’nın heyette ismi yokken sürpriz KKTC ziyareti en fazla sizi rahatlatacağa benziyor. Hele yeni hastanenin temelleri de atılsın keyfinize diyecek olmayacak, gözünüz aydın...

...

Sayın Meltem İKİNCİ, cypruspusula.com’un geçen hafta epey reklamını yaptınız ama okurlar bu siteye henüz girememekten şikayet eden mesajlar gönderiyor. Teknik ekibi uyarmakta yarar görüyoruz...

...

Sayın Ahmet BENLİ, bölgenizde kapatılan kreşin haber bülteninde sahibi olan kişiyi yanlış belirtince bir mağduriyet olduğu yönündeki mesajların ardı arkası kesilmiyor. Hata yapılabilir de bunu düzeltmek de gerekir değil mi!

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Sayın İlker İPEKDAL, Uçan Kanatlar adı altında yeni bir ekip kurduğunuz yakında yeni projenizi kamuoyuyla paylaşacağınızı duyduk. Bu arada duyanlarda epey merak konusu olmuş, bir an önce açıklama yapmanız bekleniyor!

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Sayın Saffet BARUTÇU, Kalkınma Bankası’na yapılan son istihdamlar konusunda vatandaş aydınlatıcı detaylı bir açıklama bekliyor. Şeffaflık adına bunu yapmazsanız hem siz hem de partinizin zarar görme riski de var, bizden uyarması!

...

Sayın Meriç ERÜLKÜ, profesyonel dedektiflere taş çıkartırcasına bir işletmenin peşine öyle bir düşmüşsünüz ki yakında yaptığınız girişimlerin mahkemede sonuçlanacağı tahmin ediliyor. Bakalım deprem kaç şiddetinde olacak, biz de merak etmeye başladık...

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Sayın Turgay DENİZ, siz her ne kadar 3 yılık protokolün bir an önce imzalanmasını isteseniz de eğer imzalansa bile sadece 1 yıllık olacağını göz ardı etmemek gerek. Bu konuda hükümete baskı yapmanız da şart gözüküyor!

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Sayın Esat ALTAY, bir avukat arkadaş Kızılay Derneği’nin üyelik listesini istemiş ama her nedense artık sizden bir cevap çıkmamış. Üyeler arasında yasal olmayanların da bulunduğu iddiaları yapılıyor, umarız yasa dışılıklara olanak vermezseniz!

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Sayın Çiğdem AYDIN, siz de modaya uyup mide küçültme operasyonu yaptırmış ve 40 kilo kadar fazlalıktan kurtulmayı başarmışsınız. Bu arada yolda belde göreneler tanımamaya başlamış, hadi bakalım sağlık günler...

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Sayın Olgun AMCAOĞLU, konuk bakan her ne kadar Türkiye’den gelmesi beklenen 170 Milyon TL’nin geleceği müjdesini verse de bazı duyumlara göre Ankara’daki bazı bürokratların buna engel olmaya çalıştığı yönünde ihbarlar geliyor. Bu arkadaşı bulursanız eğer sorun da kökten çözülmüş olacak, sıvayın kolları deriz...

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Sayın Tufan ERHÜRMAN, seçim çalışmaları yoğunlaşırken sizin de tütün tüketimini artırdığınız gözlerden kaçmıyormuş. Önceliğin sağlık ve aile olduğunu da göz ardı etmemek gerek değil mi? Temkinli olmakta yarar görüyoruz...

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Sayın Talip ATALAY, Lefkoşa’daki Ortaköy camisine ibadet yapmaya gidenler ne burasını ne zaman ziyarete gideceğinizi soran mesajlar göndermeye devam ediyor. Hem iç hem de dış görünüşü içler acısı, sorumluluk da sizin!