AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu başkanlığınaki bir heyet Kayıp Şahıslar Komitesini ziyaret etti.

Haravgi gazetesi ziyaretin Dünya Kayıplar Günü nedeniyle gerçekleştirildiğini yazdı.

Habere göre Stefanu, kayıpların akıbetinin belirlenmesi için yaptıkları çalışmadan dolayı Komite uzmanlarını tebrik etti.

AKEL’in komiteye verdiği desteği yineleyen Stefanu, kayıp yakınlarına da seslenerek ailelerinin, yakınlarının akıbetini öğrenme hakkına sahip olduğunu belirtti.

AKEL Avrupa Parlamentosu Üyesi Yeorgios Yeorgiu’nun, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’ya gönderdiği mektubu da anımsatarak kayıplar anıtının, 1963-64 veya 1974 yıllarında kaybolan, tüm Kıbrıslı kayıplar, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler ile ilgili olması gerektiği yönündeki görüşlerini dile getirdi.