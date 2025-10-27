Limasol’da, evine 500 metre mesafede, oğlunun kullandığı araçta yolcu olarak bulunduğu sırada öndeki van tipi araçtan açılan ateş sonucunda öldürülen iş insanı, eski “Karmiotissas” futbol kulübü başkanı Stavros Dimosthenus’un (49) cinayetiyle ilgili bir kişi daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 6’ya yükseldi.

Alithia ve diğer gazeteler 17 Eylül’de işlenen cinayetle ilgisi görülen 5 kişinin daha önce tutuklandığını anımsattı. 44 yaşındaki eski futbolcu, Lefkoşa’nın Rum kesiminden 58 ve 30 yaşlarındaki iki kişi, Rum Merkezi Cezaevi’nde hükümlü 30 yaşındaki Rum ve 39 yaşındaki Yunan halen tutuklu. Dün yakalanan ve tutukluluk kararı için bugün mahkemeye çıkarılması beklenen 51 yaşındaki kişiye, önceki tutuklulardan alınan ifadeler üzerine ulaşıldı.