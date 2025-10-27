Fransa’nın Avrupa işlerinden sorumlu bakan yardımcısı Benjamin Haddad’ın bugün Güney Kıbrıs’ta bir dizi temasta bulunacağı haber verildi.

Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından kabul edilecek Haddad'ın Güney Kıbrıs Avrupa Konuları Müsteşarı Marilena Rauna’yla bir araya geleceğini yazdı.

Haberde, Haddad’ın ziyaretinin politika, güvenlik, enerji ve eğitim alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla, Güney Kıbrıs ile Fransa arasındaki stratejik ajandanın düzeyinin yükseltilmesi çerçevesine dahil olduğu kaydedildi.

Gazete, iki tarafın da stratejik diyaloğu derinleştirmeyi, Avrupa Birliği (AB) ve Akdeniz’deki rollerini güçlendirmeyi arzu ettiğini belirtti.

Haddad’ın ziyaretinin Güney Kıbrıs’ın 2026 yılının ilk yarısında üstleneceği AB dönem başkanlığı ışığında özel bir önem kazandığını da kaydeden gazete, AB konuları müsteşarı Rauna’nın Haddad’ı Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığının öncelikleri ile Güney Kıbrıs’ın başkanlığı esnasında ele alacağı meseleler hakkında bilgilendirmesinin beklendiğini yazdı.

Gazete Rauna’nın bu akşam Haddad onuruna resmi bir akşam yemeği vereceğini ekledi.