Alithia gazetesi, Larnaka’da dün gerçekleştirilen polis operasyonunda ülkede kaçak çalıştığı tespit edilen 19 kişinin tutuklandığını yazdı.

Alithia Güney Kıbrıs’ta gerçekleşen çeşitli polisiye olaylara yer verdi.

“Strovolo” bölgesindeki dün akşamüstü bir lisede yangın çıktığını yazan gazete alarmının çalması ile okula giden polislerin, okulun birinci katında bulunan çöp kutularının ateşe verildiğini gördüğünü, olay yerine çağırılan itfaiyenin yangını söndürdüğü ifade etti.

Gazete bir diğer haberinde ise, 26 Ekim'de “Eğlence” bölgesindeki bir okulda yaşanan kavgayla ilişkili olarak dün 3 kişinin tutuklandığını yazdı. Habere göre yaşları 53, 18 ve 16 olan şahıslar, ifadelerinin alınmaları ve haklarında suç duyurusunda bulunulmasının ardından serbest bırakıldılar.