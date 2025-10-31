Güney Kıbrıs’ta 2025 yılının, ikinci çeyreğinde çalışanların ortalama brüt kazançlarının bir yıl öncesine göre yüzde 4.2 oranında arttığı belirtildi.

Politis gazetesi, Rum İstatistik Dairesi'nin verilerine dayanarak, çalışanların ortalama brüt aylık kazançlarına yer verdi.

Habere göre, 2024 yılının ikinci çeyreğinde 2 bin 375 euro olan brüt aylık maaş 2025 yılının aynı döneminde yüzde 4.2 artarak, 2 bin 476 euroya çıktı.