Larnaka’nın “Hirokitia” köyüne bulunan 11 bin 700 metrekarelik Kıbrıs Türk arazisine botanik parkı yapılmasına onay verildi.

Haravgi gazetesi, Rum Çevre Dairesi’nin onay verdiği projenin 11 bin 700 metrekarelik Kıbrıslı Türk arazisine yapılacağını yazdı.

Gazete, projenin kapalı alanlar, bisiklet ve yürüyüş yolu, yapay göl ve araç park alanı gibi unsurlar içereceğini belirtti ve söz konusu arazinin deniz seviyesinden 167-176 metre yüksekte, Larnaka ana yoluna bitişik olduğu ve Kıbrıs Türk taşınmazlarının kullanımından sorumlu “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği” tarafından “Hirokita Belediyesi’ne” kiralandığını yazdı.

Arazide zeytin ve incir gibi ağaçların da bulunduğu, proje çerçevesinde ağaçların korunacağı iddia edildi.

- Zigi’ye (Terazi) iki büyük yatırım

Fileleftheros gazetesi ise “Zigi” (Terazi) köyüne iki büyük altyapı çalışmasının yapılacağını yazdı.

İlk projenin 1 milyar 700 milyon değerinde olduğu ve sahil yolunun genişletilmesini, diğerinin ise köy merkez meydanının düzenlenmesini içerdiğini belirten gazete her iki projenin de 2026 yılında başlamasının öngörüldüğünü aktardı.

(SB/ÖZ)