Akdoğan’da, 30 yaşındaki bir şahıs, aralarında önceden husumet bulunan şahsı bıçakla yaraladı.

Polis basın bültenine göre, önceki gün saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda M.M.(E-30), aralarında önceden husumet bulunan İ.D’nin (E-35) evine izinsiz girip mülke tecavüz ettikten sonra tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla İ.D’yi sol el parmakları, göğüs kafesi ile sol omuz ve karın kısmından yüzeysel yaraladı.

Olayda yaralanan İ.D., Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olurken, zanlı M.M., dün Akdoğan'da polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.

Polisin meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.