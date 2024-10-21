Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN) ile Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) arasında, akademik iş birliğini güçlendirmek ve ortak projeler geliştirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

AKÜN’den verilen bilgiye göre, protokole Akdeniz Karpaz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Teoman İsmail Kesercioğlu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz imza koydu.

Tören sırasında her iki üniversitenin rektörleri, üniversiteler arası akademik, bilimsel ve kültürel iş birliğinin önemi üzerinde durdu ve bu anlaşmanın, öğrenciler ve akademisyenler için yeni fırsatlar yaratacağını belirtti.

Protokolle, iki üniversite arasında ortak akademik etkinlikler ve projeler geliştirilmesi, bilimsel araştırmalarda iş birliği yapılması ve çeşitli eğitim alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesinin amaçlandığı bildirildi.

Bu iş birliği ile, her iki üniversite arasındaki akademik ilişkilerin daha da derinleşmesi ve her iki kuruma da önemli katkılar sağlamasının beklendiği belirtildi.