KKTC’deki ortaokul öğrencilerinden oluşa Visionary Mind takımı, Antalya’da düzenlenen Fibonacci EuroAsia Championship yarışmasında dereceye girerek, İtalya’nın Roma kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.

Uluslararası Final Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Antalya’da 22–26 Nisan tarihleri arasında, 21 ülkenin katılımıyla düzenlenen Fibonacci EuroAsia Championship’te yarışan Visionary Mind takımı, HealthTech Entrepreneurship kategorisinde geliştirdiği ve görme engelli bireylerin günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedefleyen “SenseAble” adlı yapay zekâ destekli akıllı şapka projesiyle dereceye girdi. Proje, Avrasya genelinde 3’üncülük derecesi elde etti.

Visionary Mind takımında Çağan Karay, Ruhi Çağan Gedik ve Eren Küçüközdemir yer alırken, öğrencilerin proje sürecindeki akademik rehberliği ve teknik yönlendirmesi, Uluslararası Final Üniversitesi akademisyenleri tarafından yürütüldü.