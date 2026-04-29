Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle tüm işverenlere çağrıda bulunarak, acil ve zorunlu hizmetler dışında kalan iş yerlerinin, 1 Mayıs günü gönüllülük esasıyla faaliyetlerine ara vermelerini, çalışanlarına bu günü gerçek anlamıyla bayram olarak yaşatmalarını istedi.

Bakan Hasipoğlu yayımladığı mesajda, 1 Mayıs’ın, yalnızca takvimde yer alan bir gün değil, emeğin, alın terinin, üretimin ve toplumsal dayanışmanın simgesi olduğunu ifade ederek, bu anlamlı günün, ülkenin kalkınmasına katkı koyan her emekçinin onurlandırıldığı özel bir gün olduğunu kaydetti.

-“Emeğe saygıyı yalnız sözle değil, uygulamayla da göstermek mümkündür”

Bu çerçevede, acil ve zorunlu hizmetler dışında kalan iş yerlerinin, 1 Mayıs günü gönüllülük esasıyla faaliyetlerine ara vermelerini, çalışanlarına bu günü gerçek anlamıyla bayram olarak yaşatmalarını isteyen Hasipoğlu, “Çünkü inanıyoruz ki, yılda bir gün emeğe saygıyı yalnız sözle değil, uygulamayla da göstermek mümkündür.” dedi.

Hasipoğlu, “Bir günlüğüne kepenklerin emeğe saygı için kapanması, üretimin değerini azaltmaz, aksine emeğin değerini yüceltir. Bu yaklaşım, çalışan ile işveren arasındaki aidiyet duygusunu güçlendirecek sosyal dayanışmayı büyütecek ve 1 Mayıs’ın ruhuna anlam katacaktır.” ifadelerini kullandı.

İşverenlerin bugüne kadar çalışma hayatına ve toplumsal sorumluluğa gösterdiği duyarlılığı bildiklerini ifade eden Hasipoğlu, aynı hassasiyetin 1 Mayıs’ta da gönüllü bir destekle ortaya konulacağına inanç belirtti.

-“Çalışanlara yasal olarak ücretlerinin iki katı ödenmesi, ilgili yasal mevzuat gereği zorunludur”

Öte yandan İş Yasası’nın 40’ıncı maddesine göre, resmi tatil ve anma günlerinde çalışanların tatil yapma hakkı olduğuna dikkat çeken Hasipoğlu, şöyle devam etti:

“Eğer 1 Mayıs ve diğer resmi tatil günlerinde çalışılıyorsa, çalışanlara yasal olarak ücretlerinin iki katı ödenmesi, ilgili yasal mevzuat gereği zorunludur. Bu çerçevede, bu uygulamaları yerinde görmek ve takip etmek için 1 Mayıs’ta sahada olacağız.”

İşverenlerin, çalışan haklarına saygı göstererek, yasal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirip, sorumlu bir yaklaşım sergileyeceğine inanç belirten Hasipoğlu, “İşverenlerimizin bugüne kadar çalışma hayatına ve toplumsal sorumluluğa gösterdiği duyarlılığı biliyoruz. Aynı hassasiyetin 1 Mayıs’ta da gönüllü bir destekle ortaya konulacağına inanıyorum.” dedi.

-“Gelin bu yıl 1 Mayıs’ı yalnızca kutlanan değil, hissedilen bir gün yapalım”

“Gelin bu yıl 1 Mayıs’ı yalnızca kutlanan değil, hissedilen bir gün yapalım. Gelin emeğe bir günlüğüne birlikte saygı duruşunda bulunalım.” çağrısı yapan Hasipoğlu, bu çağrının; üretime karşı değil, emeğin kıymetine verilen değerin ortak ifadesi olduğunu vurguladı.

Bakan Hasipoğlu, tüm işverenleri, bu anlamlı günde gönüllü dayanışmaya katkı koymaya davet etti.