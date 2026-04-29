Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, Karpaz bölgesinde gençler için uygun kredili ve uzun vadeli ödeme planı ile sosyal konut projelerinin hayata geçmemesi halinde bölgede başlayan göçün devam edeceği uyarısında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada, Karpaz bölgesinde bazı köylerde dağıtılan kırsal kesim arsalarının istenen sonuca varmadığı ve gençlerin konut edinme haklarını kullanmadıkları kaydedildi.

Buna rağmen hiç hak verilmeyen köylerin göz ardı edilmesi ve daha önce verilen arsaların el değiştirmesinin görmezden gelinemeyeceğine işaret eden dernek, “Bölge adına yapılması gereken, gençlerimiz için uygun kredili ve uzun vadeli ödeme planı ile sosyal konut projelerinin hayata geçmesidir. Aksi halde bölgede başlayan göç devam edecektir.” Dedi.