Acil Kan İhtiyacı: Muammer Gök İçin A Rh Pozitif Kan Aranıyor!
Yakın Doğu Hastanesi’nde tedavi gören Muammer Gök için acil A Rh Pozitif kan aranıyor.
Kan vermek isteyenlerin, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi kan bankasına başvurmaları önemle rica ediliyor.
Acil kan ihtiyacı nedeniyle, yardımseverlerin hızlı bir şekilde harekete geçmeleri gerekiyor. Kan vermek isteyenlerin 0542 856 70 14 numaralı telefondan iletişime geçmeleri veya doğrudan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi kan bankasına gitmeleri gerekmektedir.