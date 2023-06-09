09.06.2023 tarihinde, saat 10:20 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde, KKTC’de turist olarak bulunan Alois SUPPAN (E-68), deniz içerisinde yüzdüğü sırada aniden rahatsızlanması sonucu boğulma tehlikesi geçirmiştir. Söz konusu şahıs sahilde bulunan cankurtaran görevlileri tarafından kurtarılarak dışarıya çıkarılarak, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
Acı haber! Denizde boğularak hayatını kaybetti
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı