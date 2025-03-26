(Kamalı Haber) - Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirilen ‘ABLUKA’ Operasyonunda tutuklanan Serdar Ablak yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran polis memuru İbrahim Tozu olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, CÖŞ ve narkotik ekipleri tarafından 22 Mart tarihinde Serdar Ablak'ın kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; kanunsuz olarak tasarruf edilen bir adet 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör, 5 adet 9 mm çapında canlı mermi, yaklaşık 1,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde uyuşturucu maddenin analize, silahın ise balistik incelemeye gönderildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, beklenen analiz ve balistik inceleme sonuçları olduğunu, ayrıca aranan şahıs bulunduğunu belirterek, 8 gün ek süre istedi.

Huzurundaki verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.