ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Greencastle bölgesindeki bir çiftlikten, 40 bin dolar (1 milyon 437 bin lira) değerinde 100 bin yumurta çalındı.

CBS News'ün haberine göre, Pensilvanya polisi, yumurta hırsızlığına ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, Greencastle bölgesindeki bir çiftlikten 40 bin dolar (1 milyon 437 bin lira) değerinde 100 bin yumurtanın çalındığı kaydedildi.

Olaya ilişkin daha fazla detaya yer vermeyen yetkililer, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Hırsızların kimliği henüz belirlenemedi.

ABD Tarım Bakanlığının Aralık 2024'te yayımladığı raporda, ülkede geniş çaplı kuş gribi salgını olduğu vurgulanırken ülkedeki yumurta stoklarının azalmasının da bu salgından kaynaklandığı belirtildi.

Öte yandan, ABD Çalışma Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 5 yıldır yumurta fiyatlarında yaklaşık yüzde 160'lık artış meydana geldiği gözlemleniyor