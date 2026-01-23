A-AA+

Ekonomik Analiz Bürosu'nun verilerine göre Kasım ayında enflasyondan arındırılmış tüketici harcaması bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı. Buna karşılık kullanılabilir kişisel gelirler, 2022'den beri en küçük ilerlemesini kaydederek yüzde 1 arttı. Böylelikle tasarruf oranı üç yılın en düşük seviyesine indi.

İşgücü piyasasındaki yavaşlama, enflasyonun inatla yüksek seyretmesiyle aynı anda ücret artışının da yavaşlamasına yol açtı.

EY-Parthenon'un baş ekonomisti Gregory Daco, "Bu durum, ülke genelindeki birçok aileyi masraflarını karşılamak için birikimlerini kullanmaya veya borçlanmaya zorluyor. Bunların hiçbiri sürdürülebilir değil" dedi.

Ancak birçok ekonomist, sağlam tüketici harcaması büyümesinin, borsadaki kazançlarla cesaretlenen daha varlıklı hanehalkı tarafından yönlendirildiğine dikkat çekiyor.

Bunun yanında Wells Fargo ekonomistleri Tim Quinlan, Sarah House ve Shannon Grein'in geçtiği notta, geçen yıl yürürlüğe giren "Bir Büyük Güzel Yasa" ile bağlantılı olarak bu yılki büyük vergi iadelerinin, 2026 yılına kadar sağlıklı harcama hızının sürdürülmesine yardımcı olacağını belirtti.

Ancak Daco'ya göre, gelir artışı durgun kalırsa tüketicilerin vergi iadeleri, borçlarını ödemek ve tasarruflarını yenilemek için kullanmaları durumunda, büyük vergi iadeleri harcamaları canlandırmayabilir.

Citigroup ekonomisti Veronica Clark ise şgücü geliri yavaşlıyorsa ve tasarruf oranı düşükse, harcamaların yavaşlamasını beklediğini ifade etti.