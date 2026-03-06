Brent petrol, ABD/İsrail-İran savaşı öncesi 70 dolar seviyesinde seviyesindeydi. Fiyat, 28 Şubat’ta savaşın başlaması ve İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Hürmüz Boğazı’ndan geçecek gemileri vuracağını açıklamasıyla önce 80, şimdi de 90 doları aştı.

Brent petrol fiyatı an itibarıyla (17:56) 90,78 dolar.

Dünyanın en büyük konteyner taşımacılık şirketlerinden Danimarkalı Maersk ve Almanya merkezli Hapag-Lloyd, güvenlik gerekçesiyle Ortadoğu’ya bağlanan iki nakliye hattını geçici olarak askıya aldı.

Katar Enerji Bakanı Saad bin Şeride el-Kabi’nin Körfez ülkelerinin enerji ihracatını haftalar içinde durdurabileceğini ve bunun petrol fiyatlarını 150 dolara çıkarabileceğini söyledi.

Petrol piyasasında riskler nedeniyle yukarı yönlü fiyat baskısı var.

Brent petrol bugün 91,77 dolara kadar çıktı.