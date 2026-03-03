Emtia piyasasında geçen yıldan bu yana sert dalgalanmalar görülürken özellikle altın, gümüş gibi değerli metallerdeki yükselişler öne çıktı.

Gümüşün ons fiyatı 7 Ocak haftasını 79,90 dolardan kapatmıştı. 29 Ocak’ta 120 doları aşan ons gümüş fiyatı rekor üstüne rekor kırmıştı.

InvestingLive’ın aktardığına göre bu haftaya 96 dolardan başlayan gümüş fiyatı düşüşe geçti.

An itibarıyla (14.24) ons gümüş yüzde 9,85 kayıpla 80,57 dolardan işlem görüyor. Gram gümüş de yüzde 11,09 kayıpla 113,17 liraya geriledi.

ABD-İran savaşının uzaması durumunda analistler değerli metallere talebin artabileceğini belirtiyor.

Gram gümüş fiyatı nasıl hesaplanıyor?

Ons bir İngiliz ağırlık birimi. Altın, gümüş ve elmas gibi değerli madenlerin hesaplanması sırasında kullanılıyor. 1 ons, 31,10 grama denk geliyor.

Gram gümüşün Türkiye’deki fiyatı hesaplanırken o andaki 1 ons altın fiyatının değeri 31,10’a bölünüyor ve dolar/lira kuruyla çarpılıyor. Bu da lira bazındaki gram gümüş değerini veriyor.