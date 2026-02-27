BIST 100 endeksi bu hafta en düşük 13.552,80 puanı ve en yüksek 14.190,09 puanını gördü. Haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,55 altında 13.717,81 puandan tamamladı.

Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının satış fiyatları bu hafta şöyle değişti:

Gram altın yüzde 3,84 artışla 7 bin 384 liraya,

Çeyrek altın yüzde 3,84 artışla 12 bin 368 liraya,

Cumhuriyet altını yüzde yüzde 3,82 artışla 49 bin 723 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,43; avro yüzde 0,53 arttı. Dolar 43,9590 lira, avro 51,8800 lira oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,65, emeklilik fonları yüzde 0,75 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,21’le ‘Fon Sepeti’ fonları oldu.