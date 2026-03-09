Cuma günü 90,83 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,02 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 14,8 artışla 105,63 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 101,81 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 114,3 dolara kadar ulaşarak Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Petrol fiyatlarındaki sert yükselişte, Orta Doğu’da tırmanan çatışmalar ve Hürmüz Boğazı üzerinden enerji sevkiyatına yönelik tehditlerin arz kesintisi endişelerini artırması etkili oluyor.

Analistler, Brent petrolün en son bu seviyeleri Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı dönemde gördüğüne dikkati çekti. Brent petrol geçen hafta yüzde 28 artışla 92,7 dolara çıkarak Kovid-19'un başladığı dönemlere denk gelen 3 Nisan 2020 haftasından bu yana en hızlı haftalık yükselişini kaydetmişti.

Mücteba Hamaney’in İran'ın yeni lideri seçilmesinin hemen ardından The Times of Israel gazetesine konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran’a başlattıkları saldırıları ne zaman sona erdireceklerine ilişkin net takvim belirtmezken nihai kararı kendisinin vereceğinin altını çizdi.

İran'a saldırıların sona erdirilmesi kararını her şeyi dikkate alarak doğru zamanda vereceğini iddia eden Trump, "Son kararı ben vereceğim, ancak Netanyahu'nun görüşlerini de dikkate alacağım." dedi.

28 Şubat'ta saldırı başlattıkları İran'ın İsrail'i ve çevresindekileri yok etmeyi hedeflediğini ileri süren Trump, "Birlikte çalıştık ve İsrail’i yok etmek isteyen bir ülkeyi yok ettik." ifadesini kullandı.

Trump, İran’a saldırıların ne kadar süreceğine ilişkin tarih vermekten kaçınırken Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, cuma günü yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin savaşın 4 ila 6 hafta sürmesini beklediğini söylemişti.

Öte yandan, Irak Petrol Bakanlığı bünyesindeki Saha ve Lisans İşleri Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Kazım Abdulhasan Kerim, ülkedeki petrol üretiminin ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından sonra yaklaşık yüzde 60 düştüğünü, günlük 3,3 milyon varilden 1,3 milyon varile gerilediğini kaydetti.

Basra vilayetinin güneybatısındaki Bercisiye petrol bölgesinin 2 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını ve bölgede faaliyet gösteren yabancı firmalardan birinin depolarında hasar oluştuğunu ifade eden Kerim, petrol üretim tesislerinin ise etkilenmediğini aktardı.

Irak, 3 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nın kapanması sonucu azalan ihracat nedeniyle ham petrol üretimini düşüreceğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ise ülkenin güneydoğusundaki Şeybe Petrol Sahası'nı hedef alan 7 İHA saldırısının engellendiğini açıkladı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının petrol piyasasını etkilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Trump, petrol fiyatlarının fazla artmayacağını söylemişti, ancak fiyatlar yükseldi ve şimdi de yakında düzeltme olacağını söylüyor! Savaş böyle devam ederse petrol satmanın da üretmenin de bir yolu kalmayacak. Netanyahu'nun yanılsamaları yalnızca Amerikan çıkarlarını değil, bölge ve dünyadaki ülkelerin çıkarlarını da yok ediyor."

Brent petrolde teknik olarak 119,73 doların direnç, 95,82 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.