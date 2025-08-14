Avrupa Birliği’nin (AB), Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE) programıyla ilgili Türkiye’yle herhangi bir anlaşma yapmadığı ve Türk şirketlerinin bu programa katılmasına izin verilmediği savunuldu.

Fileleftheros gazetesi, Avrupa Komisyonu’nun Savunma ve Uzaydan Sorumlu Komiseri Andrius Kubilius’un, DİSİ ve Avrupa Halk Partisi (ELK) Milletvekili Lukas Furlas ile Mihalis Hacıpandelas’ın yönelttiği soru üzerine, Türkiye ile savunma ve güvenlik alanında herhangi bir anlaşmaya imza atılmadığını söylediğini yazdı.

Gazete, Furlas ile Hacıpandelas’ın Türkiye’nin Kıbrıs’ta 51 yıldır süren “işgalini” ve Güney Kıbrıs ile Yunanistan aleyhindeki "kabul edilemez" söylemlerini de gündeme getirdiğini kaydetti.

Habere göre Kubilius, AB’nin her türlü eylemle gerek kendinin gerekse Güney Kıbrıs dahil tüm üye ülkelerin savunma ve güvenlik menfaatlerini korumayı arzu ettiğini dile getirdi.

Kubilius, “SAFE” programının katı kriterleri olduğunu ve bu kriterlerle, program aracılığıyla sağlanan avantajların AB’nin savunma ve güvenlik hedefleriyle tam anlamıyla uyumlu olmasının garanti altına alındığını belirtti.