Kamalı Haber)- Eski kız arkadaşıyla evleneceği gerekçesiyle 56 yaşındaki adamı öldürmeye teşebbüs eden 80 yaşındaki Tahsin Karagözlü mahkemeye çıkarıldı.

Polis çavuşu Aykut Özkan mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlının “Taammüden Adam öldürmeye teşebbüs” , “Ağır yaralama” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlamalarıyla tutuklandığını söyledi.

Polis, 01.07.2025 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lefkoşa’da, Şht. Mustafa Akdeniz Sokak üzerinde Lefkoşa’da zanlının aralarındaki kıskançlıktan dolayı çıkan kavga neticesinde tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ağız uzunluğu 6 cm ve toplam uzunluğu 13.5 cm olan mavi saplı metalden mamül bıçağı, Ö. K.’nin (E-56) sol göğüs ve koltuk altı kısmına 4 kez sallayıp suretiyle, sol meme uç yanına 2 cm, sol meme başının 9 cm sol kol altı ön yanına 4 cm, sol arka iç yüzey 4 cm’lik delik oluşturduğunu ve akciğer etrafında 2 cm seviyesinde biriken kesici alet yaralanmasına sebebiyet vermek suretiyle taammüden adam öldürmeye teşebbüs ettiğini anlattı.

Polis, yaralının Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi’nde müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti.

Polis, zanlının 02.07.2025 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını, aynı tarihte ikametgahında 02.10-02.25 saatleri arasında yapılan aramada mutfak içerisinde dolapta kullanılan 6 cm ve toplam uzunluğu 13.5 cm olan mavi saplı metalden mamül bıçağın bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Zanlının aynı gün itiraf niteliği gönüllü ifade verdiğini söyleyen polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntülerinin olduğunu, zanlının serbest kalması halinde tahkikata olumsuz yönde etki edeceğini belirterek, 2 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.