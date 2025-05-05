8. YÖRESEL KÜLTÜR FESTİVALİ'NE YOĞUN İLGİ VARDI
Ergün Yahat
Gazimağusa belediyesi Maraş Anadolu mahallesi muhtarlığı ile bu yıl 8'ncisi gerçekleştirilen Yöresel Kültür festivali gerçekleşti .
Festivale Cumhurbaşkanı Ersin Tatar .CTP genel sekreteri Erkut Şahali CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay. Gazimağusa kaymakamı Özden Keser Gazimağusa belediye başkanı Süleyman Uluçay.Yeniboğaziçi belediye başkanı Katip Demir ve çok sayıda vatandaşlar festivale yoğun ilgi gösterdi .
Festivalde el işi,standtları yöresel yiyecek içecekler yanında yerli sanatçılar konserleri büyük ilgi gördü.