“Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş – Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasası kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı. Bir sonraki birleşim yarın saat 10.00’da yapılacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugünkü birleşiminde “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş – Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisini” ele alarak oybirliğiyle kabul etti.

Genel Kurul'da, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu (Değişiklik) Yasası” da kabul edildi. Açık oylamada, yasa tasarısına, 42 kabul oyu verildi.

-Öztürkler

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, ilk oturumun başlamasının ardından yaptığı konuşmada, yeni Meclis binasının hayırlı olmasını temenni ederek, Kıbrıs Türk halkının iradesinin burada yansıyacağını söyledi.

Öztürkler, Meclis’in çağdaş bir yapıya kavuştuğunu ve çağdaş yasaların ülkeye kazandırılacağını, ayrıca elektronik oylama sisteminin de devreye gireceğini kaydetti.

Öztürklerin konuşması ardından Genel Kurul'da, “Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması İstemini İncelemek Üzere Oluşturulan Özel Komite”nin çalışmaları ele alındı.

Genel Kurulda, daha sonra sunuşlara yer verildi. Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi'nin ele alındığı Genel Kurul'da, öneri sahiplerinden CTP Milletvekili Ürün Solyalı söz alarak, Askerlik Değişiklik Yasa Önerisi konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Hükümeti bu konuda adım atmamak konusunda eleştiren ve bu yüzden adım attıklarını söyleyen Solyalı, yasa konusunda atılması gereken adımları ve sıkıntıları anlatarak, bu önerinin ivediliği konusunda destek istedi.

UBP Milletvekili Sunat Atun da, Meclis binasının ülkeye hayırlı olmasını temenni ederek, öneriyi gördüklerini söyledi. Bir haftalık süre talep ettiklerini ifade eden Atun, ayrıca ortak çalışma grubu oluşturma teklifinde bulundu.

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay da, bedel konusundaki kısmın çok acil olduğunu ancak diğer konuların ortak ele alınabileceğini söyledi.

Ürün Solyalı da, yasa önerisinin, ekonomik kısmının derhal ele alınması önerisinde bulunarak, önerinin ivediliğin geri çekilmesinin söz konusu olmadığını kaydetti.

CTP Milletvekili Ongun Talat’ın, gençlerin mağdur olup olmayacağı sorusu üzerine, Solyalı, Meclis çalışmalarının sonlanmasına az bir zaman kaldığını ve mağduriyet yaşanmaması için ivediliğin alınması gerektiğini söyledi.

Tezkere oy çokluğu ile reddedildi.

Genel Kurul'da daha sonra, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın” üçüncü görüşmesi yapıldı ve oybirliği ile kabul edildi.

Genel Kurul, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın” üçüncü görüşmesini de yaptı ve oy birliği ile kabul etti.

Meclis Genel Kurulu'nda komitede ivedilikle görüşülen “Mücahitlerin Tazmini ile Gazilerin Hak ve Menfaatlerinin Belirlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi'nin” üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere oybirliği ile kabul edildi.

“Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş – Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi” de aynı şekilde kabul edildi.

Genel Kurul'da bunun ardından “Mücahitlerin Tazmini ile Gazilerin Hak ve Menfaatlerinin Belirlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi (Y.Ö.No:78/4/2025)" ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Öneriye İlişkin Raporu ele alındı. Raporu UBP Milletvekili, Komite Başkanı Sunat Atun okudu. Yasa önerisi madde madde görüşülmesinin ardından oybirliğiyle kabul edildi.

Genel kurulda, “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş – Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi (Y.Ö.No:80/4/2025)" ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Öneriye İlişkin Raporu da ele alındı. Raporu Sunat Atun okudu. Öneri madde madde görüşüldü ve oybirliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu (Değişiklik) Yasası da kabul etti.

Genel kurul, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısını” da oybirliğiyle kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi bugünkü çalışmalarını tamamladı.