Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası'nın isim sponsorluğundaki 46. İstanbul Maratonu'nun ödül töreni gerçekleştirildi.

Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen törene, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ve Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur ile davetliler katıldı.

Organizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Maratonu erkeklerde ve kadınlarda birinci tamamlayan atletlere 45'er bin dolar para ödülü verildi. İkinciliği elde edenler 20'şer bin, üçüncüler de 10'ar bin dolar ödülün sahibi oldu.

Türk sporcularda ise maratonda birinciye 50 bin lira, ikinciye 40 bin lira, üçüncüye ise 30 bin lira para ödülü verildi.