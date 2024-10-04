(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarrufu suçlarından tutuklanan Yener Baba bugün yeniden sabah mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru Hacı Durdu Özer mahkemede olguları aktardı. Polis, 2 Ekim 2024 tarihinde zanlının Küçük Kaymaklı bölgesindeki evinde arama yaptıklarını, 44 gram Sentetik Cannabionid türü uyuşturucu bulduklarını söyledi. Polis memuru, tutuklanan zanlının suçlarını itiraf edici gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Polis, ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini analiz sonucunun beklendiğini söyledi. Polis, ayrıca, zanlının uyuşturucu aldığı şahsın arandığını, soruşturmanın devam ettiğini kaydederek, 6 gün ek süre istedi.
Huzurundaki şehadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.