Devlet Piyangosu’nun dünkü çekilişinde 4 Milyon TL'lik büyük ikramiye, "52672" numaralı bilete isabet etti.

Piyangolar Birimi’nden verilen bilgiye göre, 15 Ağustos tarihli Devlet Piyangosu çekilişinde şanslı bilet; Lefkoşa bölgesi gezici bayilerinden Işıltan Yüksel tarafından satılan bilete çıktı.

-30 Ağustos’da 2 Milyon TL…

Devlet Piyangosu’nun 30 Ağustos’ta gerçekleşecek çekilişinde büyük ikramiye 2 Milyon TL olacak. Bilet fiyatları 250 TL olarak belirlendi, biletler yarından itibaren satışa sunuluyor.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabiliyor.