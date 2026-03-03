(Kamalı Haber) - Sahte diploma soruşturması kapsamında tutuklanan İçişleri Bakanlığı eski Merkez Kaymakamı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski Özel Kalem Müdürü Niyazi Öztürk mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis çavuşu Bilger Koral mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlının “Sahte Resmi Belge Düzenlemeye Tahrik” , “Sahte resmi belgeyi tedavüle sürme”, “Sahte davranışla kayıt temini” ve Suç Geliri” suçlamalarıyla tutuklandığını belirtti. Polis, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren KSTÜ’nün sahiplerinin zanlının ilk kaydının 22 Ekim 2021 olmasına rağmen 7 Mart 2023 tarihinde yapılan sahte kayıtla ilk kaydın 25 Şubat 2021 olarak değiştirildiğine dair şikayetçi olduklarını söyledi. Polis, yapılan araştırmada 7 Mart 2023’te geri dönük kaydın değiştirilmesinin yanı sıra zanlının bir dönem girmediği derslere girmiş gibi gösterildiğini, ayrıca bir dersi FF olmasına rağmen BA olarak değiştirilerek, başarılı gösterildiğini açıkladı. Polis, zanlının yapılan değişikliklerin ardından tez savunması yapmadan jüri önüne çıkmadan Eğitim Yönetimi ve Denetimi tezli yüksek lisanstan 8 Mart 2023’te mezun edildiğini kaydetti. Polis, zanlının aldığı sahte diplomayı personel dairesinde tedavüle sürerek, barem artışı aldığını, kademe ilerlemesinden dolayı suç geliri elde ettiğini kaydetti. Polis, zanlıdan izahat istendiğinde “Ben derslere girdim, başarılı oldum. Bir dersim zayıftı ama başarısız olduğum anlamına gelmez, tez için Jüri önüne çıkmadım” dediğini açıkladı. Polis, zanlının cep telefonuna el konulduğunu, evinde yapılan aramada diploma, transkrip ve tezini teslim ettiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 100 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin bir milyon TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.