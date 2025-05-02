(Kamalı Haber) - Girne'de meydana gelen "Kanunsuz Uyuşturucu Madde (kokain Ve Hintkeneviri) Alma, Verme ve Tasarruf" suçlarından tutuklanan zanlı Fatih Yurtlu yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kader Artan olayla ilgili bulguları aktardı. Artan, huzurda bulunan zanlı Fatih Yurtlu'nun 30 Nisan 2025 tarihinde alınan bir ihbarda uyuşturucu satışı yaptığı öğrenildiği, aracında, üzerinde ve ikametgahında yapılan arama tasarrufunda toplam 15 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 10 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu madde, üzerinde 1 adet uyuşturucu madde kalıntısı bulunan 200 TL nakit para ile uyuşturucu madde kalıntısı bulunan 1 adet beyaz renk porselen tabak bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlının tutuklanmasının ardından ifade verdiğini ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini emare olarak alınan maddelerin analize gönderileceğini belirterek, 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Evrem Mürsel, zanlının soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.