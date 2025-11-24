Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, öğretmenlerin Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesindeki tarihsel rolüne ve Atatürkçü düşüncenin halkın benliğindeki güçlü karşılığına dikkat çekti.

“Kıbrıs Türk halkının en güçlü yanı, çok renkli bir yapıya sahip olmasına rağmen ortak paydasının Atatürkçü düşünce olmasıdır. Atatürkçülük bu topraklarda doğuştan gelen bir yaşam biçimidir.” diyen Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmeniyle bir bütün olduğuna vurgu yaptı.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenin ardından kutlamalar, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilen törenle devam etti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen törende, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile emekli öğretmenler adına Naciye Kazaz konuşma yaparken, emekli öğretmenlere eğitim camiasına sundukları hizmet ve emekleri anısına plaket takdim edildi.

Programda ayrıca Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Korosu tarafından hazırlanan “Teşekkürler Öğretmenim” isimli oratoryo sahnelendi.

- Çavuşoğlu: “Öğretmenlik, Atatürkçü düşünceye bağlı bir yaşam biçimi ve ülkenin muasır medeniyet hedeflerine katkı koyma mücadelesidir”

Etkinlikte konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, kendisinin de 14 yıl öğretmenlik yaptığını anımsatarak öğretmenliğin duygusal yönüne ve mesleğin taşıdığı sorumluluğa vurgu yaptı.

Öğretmenliğin atanmakla değil, özveri ve emekle anlam kazandığını söyleyen Çavuşoğlu, öğretmenlerin nesiller yetiştirmedeki belirleyici rolüne dikkat çekti.

Öğretmenliğin yalnızca müfredatı aktarmaktan ibaret olmadığını belirten Çavuşoğlu, mesleğin Atatürkçü düşünceye bağlı bir yaşam biçimi ve ülkenin muasır medeniyet hedeflerine katkı koyma mücadelesi olduğunu dile getirdi.

- “Bu toprakları vatan yapma mücadelesinde öğretmenlerimizin büyük emeği vardır”

Kıbrıs Türk halkının yaşadığı topraklarda 454 yıldır var olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, tarihsel süreçte eğitimcilerin rolünün altını çizerek şöyle konuştu:

“Bu toprakları vatan yapma ve Türk toprağı olarak koruma mücadelesinde öğretmenlerimizin çok büyük emeği vardır. Cumhuriyetimizin ilanından sonra da Atatürkçü düşünce, Kıbrıs Türk halkının dokularına işlemeye devam etti.”

Atatürkçülüğün toplumdaki karşılığını “doğuştan gelen bir yaşam biçimi” olarak nitelendiren Çavuşoğlu, “Kıbrıs’ta insanlar Atatürkçü doğar, Atatürkçü ölür. Bu, halkımızın temel karakteridir.” ifadelerini kullandı.

- “Atatürkçü nesiller yetiştirme mücadelesi okulda da, sokakta da, siyasette de sürecek”

Atatürkçü nesiller yetiştirmenin çok yönlü bir mücadele olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, “Bu fedakârlık bazen okulda, bazen sokakta, bazen siyasette, bazen bir kahvehanede, bazen sanatın içerisinde devam eder.” dedi.

Mücadeledeki enerjinin kaynağına değinen Çavuşoğlu, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ne gönderme yaparak, “Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Bizim için Atatürkçü düşünceden ayrılmak mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.

- “Atatürk’ün devrimleri ve Atatürkçü düşünce ilelebet yaşamaya devam edecek”

Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin gelecekte tarihçiler tarafından ayrıntılı biçimde yazılacağını söyleyen Çavuşoğlu, “454 yıllık tarihimiz 500 yıla dayandığında her dönemin doğruları, hataları, başarıları yazılacak. Ama Atatürk’ün devrimleri ve Atatürkçü düşünce ilelebet yaşamaya devam edecek ” dedi.

- Çavuşoğlu’ndan birliktelik mesajı

Öğretmenleri Bakanlığın ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü ve yeni nesillerin ülkesine, halkına, devletine ve insanlığa hizmet eden bireyler olarak yetiştirilmesinin ortak bir sorumluluk olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Bu birliktelik Atatürk’ün gösterdiği hedeflerin üzerine çıkmak için bizlere motivasyon sağlamaktadır; bize emanet edilen gençlere birlikte sahip çıkacağız.” dedi.

- “En değerli sıfatım ‘Nazım Hoca’ oldu; bu sıcaklığı hep koruyacağız”

Siyasette ve yöneticilikte çeşitli görevler üstlense de kendisi için en değerli sıfatın her zaman “Nazım Hoca” olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Allah bize bu sıfatla yaşamayı nasip etsin. İlk öğrencilerim bugün neredeyse 50 yaşında. Hâlâ aynı sıcaklıkla ‘hocam’ diye hitap ederler. Bu duygu, bu samimiyet her şeyin üstündedir.” dedi.

“Hava ne kadar soğursa soğusun biz sıcaklığımızı koruyacağız. Biz üşüsek de kimseyi üşütmeyeceğiz.” diyerek konuşmasını tamamlayan Çavuşoğlu, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı.

- Kazaz: “24 Kasım, öğretmenlerin Atatürk’ten iz taşıdıklarının tescillendiği anlamlı bir gündür”

Emekli öğretmenler adına söz alan Naciye Kazaz ise, 24 Kasım’ın yalnızca Öğretmenler Günü değil, Atatürk’ün tüm Türk dünyası için bir öğretmen oluşunun yıl dönümü olduğunu belirterek, bugünün öğretmenlerin Atatürk’ten iz taşıdıklarının adeta tescillendiği anlamlı bir gün olduğunu ifade etti.

Öğretmenliğin büyük bir cesaret istediğini söyleyen Kazaz, aday öğretmenlere sıkça önerdiği “Öğretmen Olma Cüreti” kitabına atıf yaparak, “Öğretmen olmak kolay değildir; ideal sahibi olmayı, emek vermeyi ve gerektiğinde fedakârlık yapmayı gerektirir.” dedi.

Kendi öğrencilik yıllarından örnekler veren Kazaz, vatan ve bayrak sevgisini bir öğretmeninin elmayı keserek içindeki yıldızı göstermesiyle öğrendiğini anlattı.

Mesleğe başladığı ilk günlerde öğrencilerin “hocam” diye hitap ettiğinde etrafa bakıp kendi öğretmenlerini aradığını söyleyen Kazaz, öğretmenliğin kendisine yakışıp yakışmadığını yıllarca sorguladığını dile getirerek, “Bugün emekli olurken hepimizin kendine sorması gereken soru şu: Yakıştı mı, yakışmadı mı?” dedi.

Kazaz, her öğretmenin meslek hayatında en azından birkaç öğrenciye dokunabildiğini umduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Dileğim, hiçbir zaman Atatürk’ü, eğitimi, meslektaşlarımızı ve milletimizi yarı yolda bırakmamamızdır. Eğitimde bir bütün olarak hizmet etmeye; bizden daha iyisini, daha güzelini yetiştirmeye devam edelim. Öğretmenler Günü’nüz kutlu olsun.”