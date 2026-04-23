TAM Parti 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının, bu yıl Parti Genel Merkezi’nde çocukların eğlencesine odaklanan bir etkinlikle kutlandığını kaydetti.

Partiden yapılan yazılı acıkılamaya göre, genel merkez bahçesinde bulunan çocuk parkında yüz boyama etkinliği, dans atölyesi ve çeşitli oyunların olduğu kutlama düzenlendi. Etkinliğe TAM Parti Başkanı Serdar Denktaş da katıldı.

TAM PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Çağla Dinçer, etkinliği çocukların bayramlarını oyun oynayarak ve eğlenerek geçirmeleri için düzenlediklerini kaydetti.

Dinçer, “Biz çocuklarımızın, geleceğimizin en büyük teminatı olduğunu biliyor ve onların mutluluğu ve geleceği için atılması gereken tüm adımları parti olarak atıyoruz." diyerek tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.