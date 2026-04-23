Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, bugün saat 09.00’da başlayan tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başladı. Törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Özgürlük İlkokulu öğrencisi Neslihan Yemenicioğlu’nun günün anlam ve önemini belirten konuşması ve Arin Kızartıcıda “Çocuk Bayramı” adlı şiiri okumasıyla tören sona erdi.