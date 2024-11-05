Daireden yapılan yazılı açıklamada, Burs Tüzüğü’nün 11’inci maddesi gereğince, Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına giriş amacıyla gerçekleştirilen merkezi sınava (YKS) katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı öğrenciler arasında yapılacak değerlendirmede kayıt hakkı kazandıkları puan türünde ilk beşe giren öğrencilere başarı bursu verildiği ifade edildi.

-İtirazlar 5 iş günü içerisinde yapılabilecek

2024-2025 öğretim yılında YKS ile üniversitelere yerleşen KKTC yurttaşı öğrencilerin başarı burslusu adaylarının belirlendiği kaydedilen açıklamada, açıklanan listeye itirazların, duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde, mesai bitimine kadar Daireye yazılı, gerekçeli ve belgeli olarak yapılabileceği belirtildi. Açıklamada, daha sonra yapılacak itirazların dikkate alınmayacağı ve listenin uygulamaya konacağı ifade edildi.

Burs başvurusu yapmayan/yapamayan öğrenciler için 18-19 Kasım tarihlerinde Burs Tüzüğü gereği sistemin (YÖBİS) yeniden açılacağı kaydedilen açıklamada, öğrencilerin, “Burs ve Okul Harcı Geç Başvuru Tarihleri” süresinde başvuru yapmalarının; burs hakkı kazanılabilmesi adına son derece önemli olduğu vurgulandı.

Daire açıklamasında, başarı bursu almaya hak kazanacak öğrenciler kutlanarak, eğitim hayatlarında başarı dilendi.

(AF/ŞEB) Başarı Bursu almaya hak kazananların listesi ekte

burs-kazanan-ogrenciler-listesi.pdf