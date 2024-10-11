KKTC’de bir hafta 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 26 kişinin de yaralandığı 82 trafik kazası meydana geldi,

Polis Basın Bültenine göre, 30 Eylül - 6 Ekim tarihlerini kapsayan süre içerisinde yaşanan trafik kazalarının sebepleri, süratli araç kullanmak, dikkatsiz sürüş yapmak, kavşakta durmamak, yakın takip ve diğer etkenler sıralandı.

32'si Lefkoşa’da, 16'sı Gazimağusa’da, 25'i Girne’de 25, 7'si Güzelyurt’ta ve 2'si İskele’de meydana gelen kazalar sonucunda 4 milyon 669 bin 5 TL'lik hasar oluştuğu kaydedildi.

30 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucunda da, 14 bin 648 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 2 bin 590 araç sürücüsü rapor edildi. 195 araç trafikten men edilirken, 11 sürücü tutuklandı.

Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat ( 841 ) , Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları ( 114 ) , Tehlikeli Sürüş ( 21 ), Dikkatsiz Sürüş ( 65 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 189 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 11 ), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak ( 87 ), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak ( 280 ), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak ( 46 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 120), Trafik Işıklarına Uymamak ( 70 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 63 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 54 ), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 14 ), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 17 ), Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak ( 22 ), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak ( 7 ), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak ( 16 ) ve 667 diğer trafik suçları.”