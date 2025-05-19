Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 106. yılı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde düzenlenen etkinlik ve törenlerle kutlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Haftası” Gençlik Meşalesi’nin yakılmasıyla başladı. Hafta boyunca çeşitli etkinlikler yapıldı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın resmi kutlamaları, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun bugün saat 08.00’de BRT’de yaptığı konuşmayla başladı.

Lefkoşa’da düzenlenecek devlet töreni saat 09.00’da Atatürk Anıtı önünde yer alacak. Törende, Anıtkabir’den getirilen toprak Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim edilecek, anıta çelenkler sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Bugün saat 18.00’de Lefkoşa merkez okulları ve üniversitelerden öğrenci ve öğretmenler, Spor Dairesi’ne bağlı federasyonlar, kulüpler ve dernekler, sivil toplum örgütleriyle halkın katılımıyla “106. Yıl Korteji” yapılacak.

- Gazimağusa’daki tören Zafer Anıtı önünde

Gazimağusa’daki tören Zafer Anıtı önünde gerçekleştirilecek. Saat 09.30’da başlayacak törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak. Ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla bayraklar göndere çekilecek.

Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak; öğrenciler tarafından şiirler ve marşlar okunacak. Tören öncesinde, öğrencilerin katılımıyla “Atam Işığınla Geleceğe Yürüyoruz” sloganıyla Zafer Anıtı’na yürüyüş düzenlenecek.

- Girne’deki törenler

Girne’de Atatürk Büstü’nde düzenlenecek tören saat 08.30’da başladı. Törende, protokol sırasına göre çelenkler sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekildi Şiir okunması ve günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın yapılmasıyla tören sona erdi.

Saat 18.00’de ise Ramadan Cemil Meydanı’ndan Atatürk Büstü’ne doğru kortej düzenlenecek.

- Güzelyurt

Güzelyurt’taki tören ise Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek. Saat 09.00’da başlayacak törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekilecek.

Törende, Kurtuluş Lisesi öğrencileri tarafından şiir okunacak. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı ise Kurtuluş Lisesi Tarih Öğretmeni Aysun Candan Özada yapacak.

- İskele’de Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek

İskele’deki tören, 09.30’da Ecevit Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek.

Tören programı kapsamında, bölge okullarının bayrak ve flama ekipleri Bekirpaşa Lisesi önünde toplanacak ve bando eşliğinde tören alanına yürüyecek.

Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak; ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Törende, Bekirpaşa Lisesi ve İskele Ticaret Lisesi öğrencileri tarafından Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi, Gençliğin Ata’ya Cevabı ve şiirler okunacak; günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı ise İskele EVKAF Türk Maarif Koleji Tarih Öğretmeni Emren Bitirim yapacak.

- Lefke’deki tören 08.45’te

Lefke’de Atatürk Anıtı önünde yapılacak törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bayraklar göndere çekilecek.

Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri şiirler okuyacak; günün anlam ve önemine ilişkin konuşma ise okulun Tarih Öğretmeni Emine Direktör tarafından Kaymakamlık adına yapılacak.

- Akdoğan

Akdoğan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek tören, saat 09.00’da protokol sırasına göre çelenklerin sunulmasıyla başlayacak. Ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Törende, Polatpaşa Lisesi Tarih Öğretmeni Salih Şah günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapacak. Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından Atatürk’ün “Gençliğe Hitabesi” ve “Gençliğin Ata’ya Cevabı” okunacak. Program, oratoryo sunumu ile “19 Mayıs ve Mustafa Kemal Atatürk” ile “Atatürk Kurtuluş Savaşı” adlı şiirlerin seslendirilmesiyle devam edecek. Tören, Polatpaşa Lisesi öğrencilerinin halk dansları gösterisiyle sona erecek.