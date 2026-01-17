İstanbul'da Mattia Ahmet Minguzzi cinayetini hatırlatan benzer bir cinayet işlendi.

Güngören'de 16 yaşındaki Atlas Çağlayan isimli çocuk, 15 yaşındaki başka bir çocuk tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Atlas'ın ölümünde 16 yaşındaki çocuğun olay günü yanında bulunan ikizi ile cinayeti işleyen 15 yaşındaki katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı.

YAN BAKMA TARTIŞMASI YAŞANDI

Olay 14 Ocak günü akşam saatlerinde yaşandı.

16 yaşındaki Atlas Çağlayan, arkadaşlarıyla birlikte ilçedeki bir kafeye gitti.

İddiaya göre, Çağlayan ile arkadaşları, kafede oturdukları sırada yan masada bulunan başka bir grupla yan bakma tartışması yaşadı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Atlas'ı hızla hastaneye götürdü. Ancak Atlas, kurtarılamadı.

Polis ise saldırgan ve beraberindeki arkadaşlarını gözaltına aldı.

15 yaşındaki saldırgan emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

KATİL ZANLISI ÇOCUĞUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Atlas'ı bıçaklayarak ölümüne neden olan 15 yaşındaki E.Ç. ise tutuklandı.

E.Ç. savcılıktaki ifadesinde kendilerine küfür edildiğini ileri sürdü.

Olay günü arkadaşlarıyla birlikte bir kafeye gittiğini anlatan E.Ç., "Bir süre kafede oturduktan sonra dışarı çıktık ve kafenin önünde beklemeye başladık." dedi.

Katil zanlısı, öldürülen çocuğun küfür ettiğini ileri sürerek kendisini savundu.

"BIÇAĞI ÇIKARARAK SALLADIM"

Atlas'ı daha önceden tanımadığını söyleyen E.Ç., "Ben de üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum. Sonrasında çocuğu yere yatırdılar." dedi.

15 yaşındaki saldırgan kendisinin de dövüldüğünü ileri sürdü.

Olayın ardından cinayetin işlendiği yerde beklemeye başladığını anlatan katil zanlısı yanında bulunan arkadaşının bıçağı kendisine vermesini söylediğini belirterek, "Ben de elimdeki bıçağı ona verdim. Bıçağı elinde tutarken kafede bulunanlar bıçağı yere atmasını söylediler. Arkadaşım da bıçağı yere attı. Polisler geldiğinde beni kafede yakaladılar. Bıçağı teslim aldılar." ifadelerini kullandı.