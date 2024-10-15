“Gıda Güvenliği-Tek Sağlık” ve “Gıda Ambalajlamada İnovatif Yaklaşımlar”...

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ile Gıda Mühendisleri Odası “Gıda Güvenliği-Tek Sağlık” ve “Gıda Ambalajlamada İnovatif Yaklaşımlar” başlıklı seminer düzenliyor.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Konferans Salonu’nda yarın, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla saat 10.00’da gerçekleştirilecek seminere, Sağlık Bakanı İle Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı da katılacak.

Seminerde, Yakın Doğu Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Perihan Adun ve Sakarya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Zehra Ayhan birer sunum yapacak. Seminer, ilgi duyan herkese açık olarak düzenleniyor.

-Program

Açıklanan programa göre, açılış konuşmalarını, sırasıyla KTMMOB Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Genel Sekreteri Erçin Tekakpınar, Gİ-KA Koop Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ve Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş yapacak.

Seminer konuşmacıları ise; "Gıda Güvenliği-Tek Sağlık" başlıklı oturumda Yrd. Doç. Dr. Perihan Adun (Yakındoğu Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı), "Gıda Ambalajlamada İnovatif Yaklaşımlar" başlığında, Prof. Dr. Zehra Ayhan( Sakarya Üniversitesi- Gıda Mühendisliği Bölümü) olacak.

Konuşmaların ardından sorular cevaplanacak ve plaket takdimi yapılacak.