Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Havacılık Yüksek Okulu, İstanbul Atatürk Havalimanına düzenlenen Uluslararası Havacılık Eğitim Fuarı’nda (IFTE 2025) yer aldı.

GAÜ Havacılık Yüksek Okulu tarafından verilen bilgiye göre, fuar, havacılıkla ilgili yeniliklerin tanıtılması ve havacılığın dünyadaki etkin temsilcilerini bir araya getirmesiyle biliniyor.

GAÜ'deki havacılık eğitimiyle ilgili bilgi verilen fuarda GAÜ Havacılık Yüksek Okulu adına Pilotaj Uyumluluk İzleme ve Güvenlik Yöneticisi Saygın Gönç ve Kurumsal Pilot Alihan Ovalı katıldı.