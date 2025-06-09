(Kamalı Haber)- KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan Pakistan uyruklu Muhammet Ahsen dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Girne Adli şubede görevli polis mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 7 Haziran 2025 tarikinde Girne’de gerçekleştirilen rutin kontroller esnasında tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 20 Eylül 2012 tarihinden beri ülkede kaçak yaşam sürdüğünün tespit edilerek, tutuklandığını kaydetti. Polis, soruşturma başlattıklarını, zanlının 13 yıl süreyle ülkede herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırılacağını, ayrıca nerelerde çalıştığının tespit edileceğini belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkemede söz alan zanlı ise 4 çocuk babası olduğunu, çalışıp onlara baktığını, evinde elektirik dahi olmadığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 13 yıl süreyle nerede çalıştığına dair araştırma yapılmasının elzem olduğuna dikkat çekerek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.