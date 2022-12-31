Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Bir yılı daha geride bırakıyoruz...
Özellikle kovid sonrası ekonomik sıkıntıların baş gösterdiği bir yıldan geçtik.
2023 yılının da bu sürecin acı faturasının daha da hissedileceği bir yıl olacağı tahmin ediliyor.
Son bir kaç yıldır hayatımız çok değişti.
Ekonomik anlamda eskiyi arar olduk.
Her şeyimiz alt üst oldu...
Neyi rahatlıkla satın alabiliyorsak şimdi alırken on kere düşünür olduk.
Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon 'lale devri bitti' gerçeğini yüzümüze adeta vuruyor...
Ekonomik refahımızın büyük ölçüde Türkiye'nin durumuyla da çok alakalı.
Türkiye sendelerse biz düşüyoruz.
Türkiye'de refah arttıkça bizde de artıyor. Bu bir gerçek...
2023 yılı Türkiye'de seçim yılı olacak...
Türkiye'deki beklenti ekonomik sorunlardan kurtulup ferah günlere çıkmak.
Bizdeki beklenti de bundan farklı değil.
Son bir kaç gündür özellikle 13. maaşların ödenmesiyle birlikte trafikte yaşanan yoğunluğun farkında olmayan yoktur.
Aşırı pahalı fiyatlara rağmen insanlar kendini mağazalara, marketlere attı.
Alışveriş çılgınlığı başladı...
Uzun süredir eli sıkıda olan insanlar resmen nefes almaya başladı...
Bu hareket esnafın da yüzünü güldürdü.
13 maaşların bir ülke ekonomisini nasıl canlandırdığını görmek için sokaklara bakmak yeterli oluyor.
Üstüne birde Rum tarafından gelenler eklenince ciddi bir hareketlenmeye şahit oluyoruz.
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Güneyden geçişlerin TL'nin değer kaybı sonrası nasıl arttığını görüyoruz.
Rumlar neredeyse tüm alışverişlerini KKTC'den yapar oldu.
Buradan anlaşıldığı gibi paranın dini, milliyeti yok...
Bunu fırsata çevirmemiz gerekiyor tabi ki...
Peki biz ne yapıyoruz?
Sınır kapılarında uzun araç kuyrukları olduğunu görüyoruz.
Bu uzun kuyruklar Rum tarafı kaynaklı ise bunu anlarız ama bizim de bir payımız varsa bunda yazık olur.
Ülkemize gelip para harcamak için sıraya giren insanlar varken bunları bekletmek akıl işi değil...
Ülkeye turist getirmek için büyük çileler çekiyoruz.
Rumlar yaptıkları harcamalarla şuan bacasız sanayimizdir.
Özellikle Turizm bakanlığımızın da bu konuya dikkatini verip bazı yeniliklerle güneyden gelen Rumları veya turistleri artırıcı hamleler yapması gerekmektedir.
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Acısıyla tatlısıyla 2022'ye veda ediyoruz.
Büyük bedeller ödenerek vatan yapılan bu topraklarda her bireyin insan onuruna yakışır bir şekilde yaşaması en büyük hakkı bizlerinde arzusudur.
Bunun için çalışmaktan başka çaremiz yoktur.
2023 yılında Kıbrıs Türk halkının kimseye boyun eğmeden hür ve başı dik bir şekilde sağlık ve huzur içinde yaşamasını istiyoruz.
Tüm okuyucularımıza mutlu yıllar dileriz...
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NOT: İki günlük kısa bir tatilden sonra 3 Ocak 2022 Salı günü yine aynı köşede sizlerle olacağız. (L.Ö.)