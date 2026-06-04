Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “sahte poliçe düzenleme, sahtekarlıkla para temini, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, başkasının kimliğine bürünme, suç gelirlerini aklama, kişisel verilerin korunmasına aykırı hareket, sahte banka emri düzenleme” meselesiyle ilgili B.Y. ile Y.B.’nin ardından V.B.E. de tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

25 Kişinin Kredi Kartı Bilgileri Kullanıldı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Mali Şube’de görevli polis memuru Berk Çakır olguları aktardı. Çakır, B.Y. ile Y.B.’nin komisyon karşılığı 21 Nisan-5 Mayıs 2026 tarihleri arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir sigorta şirketi üzerinden 25 kişinin kredi kartı bilgilerini kullanarak, henüz tespit edilemeyen sayıda sahte ferdi kaza sigortası hazırladıklarını söyledi.

Polis, zanlıların mail order sistemi ile sanal POS cihazıyla sigorta karşılığı olan 5 milyon 700 bin TL tutarındaki parayı çeşitli bankalara aktardıklarını ve tasarruflarına geçirdiklerini açıkladı. Polis, zanlıların 2 Haziran’da tutuklandıklarını söyledi.

Şirket Direktörü de Tutuklandı

Polis, işlenen suçlarla ilgili sigorta şirketi direktörü olan zanlının da tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının B.Y. ile Y.B. ile ortak hareket ettiğini ifade ederken, tasarrufunda bulunan cep telefonunun emare alındığını kaydetti.

Telefon, Bilgisayar ve Evraklar Emare Alındı

Polis, zanlının iş yerinde yapılan aramada ise bir adet telefon, bilgisayar ve çok sayıda evrakın emare alındığını söyledi.

Soruşturma Sürüyor

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu, adlarında poliçe hazırlanan şahısların tespit edilerek ifade alacaklarını, emare alınan kanıtların inceleneceğini belirtti. Polis, zanlının soruşturma amacıyla ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemeden Bir Gün Tutukluluk

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.