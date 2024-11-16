(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlarından tutuklanan Hasan Oktaş bugün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Kadir Çetin

15.11.2024 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lefkoşa’da umumi bir yer olan Şht. Mustafa Mehmet sokak üzerinde faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde Cürümleri Önleme Şubesi tarafından alınan bir ihbar üzerine zanlının tasarrufunda kağıt içerisinde sarılı yaklaşık 1 gram ağırlığında bonzai türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının suçüstü hali gereğince tutuklanmış olup soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis memuru, alınacak ifadeler olduğunu, uyuşturucu maddenin analize gönderilecegini belirterek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı 28 yıldır uyuşturucu kullandığını, kimseye satmadığını, tedavi olmaya çalıştığını uyuşturucuyu cebinde unuttuğunu söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.