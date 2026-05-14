Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu (KTTB) Başkanı Ceyhun Dalkan, güçlü bir sağlık sistemi için emek veren tüm eczacılara minnettar olduklarını belirterek, sağlık emekçileri arasındaki dayanışma ve ortak mücadelenin önemine dikkat çekti.

14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Dalkan, toplum sağlığının korunması adına gece gündüz emek veren ve özveriyle çalışan tüm eczacıların gününü kutladı. Dalkan, “Birlik mücadeledir, mücadele dayanışmadır, dayanışma ise toplum sağlığının güvencesidir” ifadelerini kullandı.

Sağlık alanında tüm meslek grupları üzerindeki baskıların arttığını savunan Dalkan, yaşanan sorunların sağlık emekçilerinin birlik ve mücadeleyle hareket etmesini her zamankinden daha önemli hale getirdiğini belirterek, sağlıklı bir geleceğin ancak güçlü, bağımsız ve desteklenen eczacılarla mümkün olacağını kaydetti.