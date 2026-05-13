Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, “gelmeyen bir akaryakıtın KIB-TEK’e faturalandırıldığı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Uzun, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner’in dün Meclis kürsüsünden dile getirdiği iddialarla ilgili açıklama yaptı ve Şahiner’in talep etmesi halinde, belgelere dayalı her türlü bilginin kendisiyle paylaşılacağını kaydetti.

Şahiner’in eksik veya yanlış bilgilendirilmiş olabileceği kanaatinde olduklarını belirten Uzun, “Dilediği takdirde kurumumuzun tüm birimlerinin kapılarının kendisine açık olduğunu da özellikle ifade etmek isteriz.” dedi.