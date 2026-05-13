Demokrat Parti Genel Sekreteri, Girne Milletvekili Serhat Akpınar, Birleşik Krallık’ta bakan olarak görevlendirilen Kıbrıslı Türk Nesil Çalışkan’ı tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

Akpınar yazılı açıklamasında Çalışkan’ın başarısını büyük bir gurur ve memnuniyetle takip ettiklerini kaydetti.

“Bu önemli görevlendirme dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan Kıbrıslı Türk toplumunun azmi, çalışkanlığı ve demokratik temsil gücü adına çok anlamlı bir gelişmedir.” diyen Akpınar, Çalışkan’ın, toplumlar arasında köprü kuran , kapsayıcı ve yapıcı bir siyaset anlayışıyla önemli katkılar sunacağına inanç belirtti.