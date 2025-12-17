Zeytinyağı tağşiş analizleri Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Güzelyurt Tarımsal Araştırma İstasyonunda kurulan laboratuvarda yapılmaya başlandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı basın bürosundan verilen bilgiye göre, zeytinyağında tağşiş (saf olmayan ürünlerin karıştırılması) analizleri Bakanlık bünyesindeki Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Güzelyurt Tarımsal Araştırma İstasyonunda, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ile Avrupa Birliği’nin katkılarıyla kurulan Zeytin ve Zeytin Ürünleri Analiz Laboratuvarı’nda gerçekleştiriliyor.

Bakan Çavuş konuyla ilgili olarak, zeytinyağı sektörünün ülke tarımının en değerli üretim alanlarından biri olduğuna işaret etti ve “Zeytinyağında tağşiş analizlerinin artık ülkemizde yapılabilmesi, gıda güvenliği ve tüketici sağlığı açısından büyük bir kazanımdır. Bu laboratuvarla birlikte yerli üretimimizin kalitesini güvence altına alıyor, üreticimizin emeğini koruyor ve zeytinyağımızın uluslararası pazarlarda hak ettiği değeri bulması için somut bir adım atmış oluyoruz” dedi.

Gıda analiz altyapısına yönelik yatırımların devam edeceğini belirten Bakan Çavuş, “Tarımda bilimsel altyapıyı güçlendirmeye, üreticiye ve tüketiciye güven veren bir sistem kurmaya kararlıyız. Bu laboratuvar, hem üreticilerimizin rekabet gücünü artıracak hem de ülkemizin marka değerini yükseltecektir.” dedi.

Temel hedefin bilimle desteklenen üretim modeliyle yerli ürünlerin değerini arttırmak ve halka güvenli gıda sunmak olduğunu belirten Çavuş, "Tarım Dairemiz de bu konudaki denetimleri artırarak market, restoran ve benzeri yerlerdeki kontrolleri sıklaştıracaktır” dedi.

-Karaca

Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca a çok kısa bir süre zarfında kurulan laboratuvarın gelişime açık bir yapısı olduğunu kaydetti. Karaca, “Laboratuvarımız gerek alet ve ekipman yönünden, gerekse Türkiye’den gelen uzman ekiplerin sağladığı eğitimlerle sürekli gelişmektedir. Amacımız, bu laboratuvarı kısa sürede daha da geliştirerek Avrupa Birliği standartlarında tüm analizleri yapabilecek noktaya taşımaktır” dedi.

Laboratuvarın kapasitesiyle ilgili olarak Karaca, “Laboratuvarımızda zeytinyağının saflık, kalite ve orijin analizleri uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştiriliyor. Bu sayede dışa bağımlılığımız azalıyor, analiz süreçlerinde zaman ve maliyet avantajı sağlanıyor. Elde edilen bilimsel veriler, sektörde kalite kontrol mekanizmalarını güçlendirecek.” dedi.