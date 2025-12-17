LAÜ’nün Neşeli Cumartesileri’nde farklı atölyeler düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından düzenlenen “Neşeli Cumartesiler” öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Öğrenciler sahne gösterileri ile programa renk kattılar

13 Aralık 2025 Cumartesi günü Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun katkılarıyla gerçekleşen etkinliklerde; yarışmalar, atölyeler ve sahne gösterileri yer aldı.

Gün içerisinde öğrencilere yiyecek ve içecek ikramlarının yapıldığı Cumartesi etkinliğinde LAÜ öğrencileri akademisyenleri eşliğinde farklı aktivitelere katıldılar. Müzik dinletilerinin de yer aldığı programda öğrenciler “Abeslang ile Kitap Ayıracı Atölyesi”, “Kahve Fincanı Tasarım Atölyesi”, “Mum Tasarım Atölyesi”nde yaratıcı çalışmalar ortaya koydular. Öğrenciler ayrıca badminton, voleybol ve satranç karşılaşmalarında bir araya gelerek turnuvalara katıldılar.

Etkinlik programı Cumartesi Karaokesi ve Dj Doğuş Kılıç’ın sahnesi ile tamamlandı.