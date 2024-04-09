Polis Basın Subaylığı, arıza nedeniyle Zeytinlik kavşağındaki trafik ışıklarının devre dışı kaldığını duyurdu ve sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı.

Girne - Alsancak Çevre Yolu'nda Zeytinlik kavşağındaki trafik ışıklarının arıza nedeniyle devre dışı kaldığını bildiren Polis, yol ve trafik güvenliği açısından, Girne istikametinden Alsancak istikametine gidecek sürücüler için sağa Zeytinlik yönüne, Alsancak istikametinden Girne istikametine gidecek sürücüler için ise sağa dağ yönüne dönüşlerin trafik akışına kapatıldığını açıkladı.

Bu kavşağı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları da istendi.