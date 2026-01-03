Söz konusu şahsın Güney Kıbrıs’ta uluslararası koruma altına alınmayı talep ettiğini, aynı zamanda İsrail makamları tarafından kötü niyetli bir şekilde kovuşturulduğunu savunduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Zarug’un işlemediği suçlardan yargılandığını iddia ettiğini de iletti.

Zarug’un dün avukatı aracılığıyla Lefkoşa (Rum) Uluslararası Koruma mahkemesine başvurduğunu ve siyasi sığınma hizmetlerinin kararının iptal edilmesini istediğini yazan gazete, siyasi sığınma hizmetlerinin 5 Aralık tarihli kararında Zarug’un siyasi sığınma başvurusunu reddettiğini belirtti.

Gazete şu anda Rum polisi kontrolündeki bir tutukevinde göz altında tutulan 36 yaşındaki şahsın dün yapılan başvurusuna birçok hukuki noktanın eşlik ettiğini aynı zamanda İsrail’le yönelik göndermeler içerdiğini de ekledi.